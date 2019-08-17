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المقاولون يقترب من ضم لاعب نيجيرى و آخر تونسى خلال الميركاتو الصيفى...

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جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو المقاولون العرب من تدعيم خط الوسط والهجوم بذئاب الجبل بلاعب نيجيري وآخر تونسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك قبل سفر الفريق إلى كرواتيا للدخول في معسكر إعداد خارجي للموسم الجديد.

 

 

 

كان المقاولون قد تعاقد مع 4 لاعبين هم محمد سالم ومحمد عصام وعبدالرحمن فاروق والسيراليوني برنس باري، في الوقت الذى ينتظر الجهاز الفني عودة طاهر محمد طاهر وتجهيزه لانطلاقة الدوري.

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وأكد المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب على أن الأولوية ستكون للاعبي قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، حيث استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول ، على تصعيد 9 لاعبين من قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل لتدعيم الفريق الأول.

 

اللاعبين التسعة هم : 

يوسف الجوهرى،عبد الوهاب اسماعيل، صلاح فتحى، هشام يحى، محمد السيد، خالد طلبة، محمد على، يوسف حسن، ومصطفى بدر.

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