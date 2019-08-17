- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المقاولون يقترب من ضم لاعب نيجيرى و آخر تونسى خلال الميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان المقاولون قد تعاقد مع 4 لاعبين هم محمد سالم ومحمد عصام وعبدالرحمن فاروق والسيراليوني برنس باري، في الوقت الذى ينتظر الجهاز الفني عودة طاهر محمد طاهر وتجهيزه لانطلاقة الدوري.
وأكد المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب على أن الأولوية ستكون للاعبي قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، حيث استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول ، على تصعيد 9 لاعبين من قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل لتدعيم الفريق الأول.
اللاعبين التسعة هم :
يوسف الجوهرى،عبد الوهاب اسماعيل، صلاح فتحى، هشام يحى، محمد السيد، خالد طلبة، محمد على، يوسف حسن، ومصطفى بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يقترب من ضم لاعب نيجيرى و آخر تونسى خلال الميركاتو الصيفى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.