شكرا لقرائتكم الثنائى المغربى يعود للزمالك خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود المغربيان محمد أوناجم وخالد بوطيب لاعبا الزمالك، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، قادمان من المغرب بعد انتهاء الأجازة التى حصلوا عليها من الجهاز الفنى نظرًا لاستبعادهما من المشاركة في مواجهة ديكاداها الصومالى. Advertisements وفاز الزمالك علي ديكاداها الصومالى فى المباراة التى جمعتهما امس الجمعة بنتيجة0/7 فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن ينتظم بوطيب و أوناجم فى التدريبات الجماعية للزمالك المقرر لها غدًا الأحد، حيث منح طارق يحيى المدير الفنى الحالى اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على بطل الصومال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثنائى المغربى يعود للزمالك خلال ساعات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.