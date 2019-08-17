شكرا لقرائتكم مصدر أهلاوى يكشف حقيقة ضم عمر السومة للقلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر فى النادي الأهلي المصري، إمكانية تعاقد الفريق مع الدولي السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب المصدر فى القلعة الحمراء فإن عمر السومة لاعب مميز للغاية ولعب دورًا كبيرًا في فوز الأهلي السعودي بدوري المحترفين منذ موسمين وتأثر الراقي بغيابه، وهو يقدم دائما مستويات طيبة وجيدة مع الراقي السعودي.

وعن وجود مفاوضات من عدمها مع الدولي السوري لاسيما بعدما تأزمت الامور بينه وبين ناديه السعودي، قال المصدر الأهلاوى بصراحة لا يوجد مفاوضات حاليا مع السومة عشان بصراحة "منقدرش علي فلوسه".

وتابع فريق الأهلى كبيرًا للغاية ونبحث عن التتويج بدوري أبطال أفريقيا، ونرغب في ضم صفقات جديدة لتساعد الفريق فى التتويج بالبطولة الأغلى قاريا للمرة التاسعة خاصة بعد خسارة الاهلى النهائي مرتين متتاليتين أمام الترجي والوداد.

واستكمل: "الأهلي فريق كبير ولابد من وجود أسماء كبيرة تليق باسمه وتاريخه".

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وبحسب تقارير صحفية سعودية، فإن النجم السورى عمر السومة، طلب الرحيل عن صفوف فريق أهلى جدة، خلال الفترة المقبلة.

وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن عمر السومة، أبلغ إدارة أهلى جدة، بتلقيه عرضا من أحد الأندية الخليجية، مفضلا عدم البقاء فى النادى فى الوقت الراهن.

وأشارت الصحيفة لوجود خلافات بين المهاجم السورى، وبين المدرب الكرواتى للفريق برانكو إيفانكوفيتش، قبل مواجهة الهلال، يوم الثلاثاء الماضى، فى إياب دور الـ16 من دورى أبطال أسيا.

وتحاول إدارة أهلى جدة، إنهاء الخلاف الذى نشب بين السومة ومدرب الفريق، لإثناء المهاجم السورى عن نية الرحيل.

وودع أهلى جدة بطولة دورى أبطال أسيا، من دور الـ16، أمام الهلال بنتيجة 4 – 3، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.