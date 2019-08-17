شكرا لقرائتكم المقاصة يواجه القناة والمصرى بمعسكر الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق مصر المقاصة وديتين أمام القناة والمصري بمعسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية في اطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد ومباراة الزمالك في كاس مصر التي ستقام يوم 28 أغسطس الجاري.

ويلعب المقاصة ، غدا الأحد امام فريق القناة في ثاني اللقاءات الودية له بمعسكر الاسماعيلية ، بينما يلعب مع المصري يوم الأربعاء في ختام المعسكر .

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ويعود فريق المقاصة الى القاهرة ، مساء يوم الخميس المقبل ، لاستكمال تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي استعدادا لملاقاة الزمالك في مباراة دور ال 8 لبطولة كأس مصر باستاد السلام بالقاهرة .

وأفتتح المقاصة مبارياته الودية، أمس الجمعة بمعسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية بالتعادل مع المريخ انتهت بالتعادل 1/1 .