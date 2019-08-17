قناة ام بي سي تعرض أبرز إنجازات تركي آل شيخ مع ألميريا

قامت قناة ام بي سي السعودية تقريرا عن المستشار تركي ال شيخ مالك نادي ألميريا الجديد وابرزت ان المستثمر السعودي استحوذ على ملكية النادي الاسباني

ووصفت انها تجربة رائعة وسط اكبر الدوريات الاوربية ان لم يكن اشهرها على الاطلاق

وان الممستشار تركي ال شيخ حقق نحجاحات متعددة علىا لصعيد الرياضي في السعودية بعد توليه الهيئة العامة للرياضة.

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وبرزت القناة ان ال شيخ قام بتجربة مماثلة مع نادي مصري وقام بشراؤه وهو نادي بيراميدز في الموسم الماضي وكان منافس قوي مع قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك.

وان طموح ترك ال شيخ كان اكبر وبدأ في البحث عن المنافسة في الدوري الاسباني من خلال بوابة نادي الميريا.

كما ان جماهير نادي ألميريا سعيدة باستحواذ ملكية النادي الى تركي ال شيخ وان المستثمر الجديد يبث لهم القوة والعودة الى المنافسة الى الدوري الاسباني مرة اخرى ولديهم الثقة في المستشار السعودي وقد ابرم العديد من الصفقات مع لاعبين مميزين وكانوا ثلاث صفقات وابرزهم مدافع المنتخب الصربي.

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