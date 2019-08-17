مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم السبت 17-8-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool vs southampton، ضمن مباريات الاسبوع الثانى للدورى الانجليزى والتى بدأت مبارياته منذ اسبوع، وفاز ليفربول فى اول مباراة 4/1 ضد نوريتش سيتى، كما استطاع ليفربول بقيادة ساديو مانى ومحمد صلاح احراز لقب بطولة السوبر الاوروبى بعد فوزه بضربات الترجيح على فريق تشيلسى الانجليزى، و سيتقابل اليوم مع فريق وساوثهامتون على ملعب سانت ميريز بمدينة ساوثهامتون وعينه على الثلاث نقاط ليحتل صدارة جدول الدورى الانجليزى .

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم

مباراة ليفربول وساوثهامتون ستقام اليوم السبت 17 أغسطس 2019 فى تمام الثانية ظهرا بتوقيت جرينتش، الثالثة ظهرا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الرابعة عصراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الخامسة عصراً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق والكويت وسوريا والاردن وفلسطين، السادسة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم

مباراة ليفربول وساوثهامتون ستكون منقولة حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية كما يمكن متابعة المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية المفتوحة ، و المباراة ستذاع على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حفيظ دراجى، و من المتوقع أن يلعب كلوب بتشكيل مكون من

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أدريان

الدفاع:أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فينالدوم، هيندرسون، تشامبرلين

الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو