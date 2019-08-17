شكرا لقرائتكم خبر عن قدم نيمار "الرقيقة" تهدد عودته إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر طبيب سبق أن عالج نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، من عودة اللاعب إلى المباريات الرسمية مبكراً، لأنه قد يواجه انتكاسة جديدة جراء الإصابة ذاتها خلال المباريات.
ووفقاً للرئيس السابق للجهاز الطبي في نادي باريس سان جيرمان إريك رولاند، فإن إصابة النجم البرازيلي المتكررة في مشط القدم، يمكن أن تتسبب "في الواقع بانتكاسة لنيمار "إذا عاد للعب في وقت مبكر جداً".
وأضاف رولاند في تصريحات لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: "قدم نيمار رقيقة للغاية وخطر الانتكاس في مشط القدم الخامس مرجح للغاية".
غير أن رولاند شدد على أن إصابة نيمار مستقرة تماماً حالياً، بعد أن نجح الأطباء والجراحون في "دمج خط الكسر بالكامل في مشط القدم الخامس".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | قدم نيمار "الرقيقة" تهدد عودته إلى الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.