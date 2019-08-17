الامارات | متسابق دراجات يفقد حياته أثناء السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن متسابق دراجات يفقد حياته أثناء السباحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي فيليتشه جيموندي، أحد 7 متسابقين فازوا بالسباقات الثلاثة الكبرى في منافسات الدراجات، عن 76 عاماً، عقب معاناته من أزمة قلبية خلال السباحة في جزيرة صقلية أمس الجمعة.
وقال الاتحاد الإيطالي للدراجات في بيان: "البطل العظيم الذي جعل لعبتنا أكثر إنسانية رحل عنا، رجل عظيم".
وفاز جيموندي بسباق فرنسا للدراجات عام 1965 في موسمه الاحترافي الأول وعمره 22 عاماً.
وأحرز سباق إيطاليا بعدها بعامين وإسبانيا عام 1968، وتوج جيموندي أيضاً بسباق إيطاليا عامي 1969 و1976 ليرفع رصيده من السباقات الكبرى إلى خمسة قبل أن يعتزل عام 1978.
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