شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبي الأهلي الغائبين عن مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن مواجهة بيراميدز، التي تقام مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، مرانهم صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شارك في المران وليد سليمان وباسم على وحسين السيد ومحمد شريف ومحمود متولي وأحمد حمدي وأحمد طارق ومحمد عبدالمنعم وعربي بدر.

واشتملت التدريبات على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، ضمن البرنامج المخصص لهم.