شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الانتخابات التكميلية في الزمالك بموعدها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء، والمقرر لها أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري، في موعدها.
وأضاف «منصور»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن انتخابات التكميلية على 4 مقاعد هي أمين صندوق و3 أعضاء، مشيراً إلى أن اللائحة محصنة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، خاصة أنه مر 60 يومًا على نشرها، ولم يتم الطعن عليها.
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