شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: صفقات الزمالك مدروسة.. وقادرون على حصد كل الألقاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أشاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بلاعبي الفريق على الفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة، في بداية المشوار بدوري أبطال أفريقيا.
وقال «منصور» إن الفوز الكبير على بطل الصومال بداية جيدة، وخطوة موافقة من أجل المنافسة على اللقب الأفريقي، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق قدموا مباراة جيدة، والجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي ومعاونيه كانوا على قدر المسؤولية.
وأضاف «منصور»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «صفقات الزمالك محترمة ومميزة، وظهرت بشكل جيد خلال مباراة ديكاداها، وتعاقدات النادي مدروسة، ولم تكن عشوائية على الإطلاق».
وتابع: «الزمالك أصبح لديه فريقان، وقادراً على التتويج بجميع البطولات والألقاب».
وأشار «منصور» إلى أن الفريق نجح في تحقيق الفوز رغم غياب فرجانى ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء، وتقديم أداء قوي.
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