سيميوني لا يهاب الضغط على الوفد الجديد السبت 17 أغسطس 2019 سميوني أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ثقته في البرتغالي جواو فيليكس المنضم حديثا لصفوف الفريق.





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