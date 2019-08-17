برشلونة يؤكد إصابة سواريز في الساق

السبت 17 أغسطس 2019

كتب محمد عبد العزيز

اضطر لويس سواريز للانطلاق بعد 33 دقيقة من هزيمة برشلونة 1-0 أمام أتلتيك كلوب مساء الجمعة وقد يفقده بعض الوقت.

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أكد النادي الكاتالوني أنه يعاني من إصابة في ربلة الساق ، وعلى الرغم من أنه لم يحدد وقت الشفاء ، إلا أن هذه الإصابة قد تهمله لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وجاء في بيان "الاختبارات التي أجريت صباح السبت أكدت أن لاعب الفريق الأول لويس سواريز يعاني من ربلة الساق اليمنى. إن شفاءه سيملي على عودته للعمل.

"المهاجم قد لا يكون قادرا على العودة إلى العمل إلا بعد استراحة سبتمبر الدولية.