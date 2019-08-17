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برشلونة يؤكد إصابة سواريز في الساق

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محمد عبد العزيز 0 تبليغ

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السبت 17 أغسطس 2019

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برشلونة يؤكد إصابة سواريز في الساق

كتب

محمد عبد العزيز

اضطر لويس سواريز للانطلاق بعد 33 دقيقة من هزيمة 1-0 أمام أتلتيك كلوب مساء الجمعة وقد يفقده بعض الوقت.

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أكد النادي الكاتالوني أنه يعاني من إصابة في ربلة الساق ، وعلى الرغم من أنه لم يحدد وقت الشفاء ، إلا أن هذه الإصابة قد تهمله لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وجاء في بيان "الاختبارات التي أجريت صباح السبت أكدت أن لاعب الفريق الأول لويس سواريز يعاني من ربلة الساق اليمنى. إن شفاءه سيملي على عودته للعمل.

"المهاجم قد لا يكون قادرا على العودة إلى العمل إلا بعد استراحة سبتمبر الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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