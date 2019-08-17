شكرا لقرائتكم خبر عن بغياب ميسي.. برشلونة يخسر مرتين.. النتيجة وإصابة سواريز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (عواصم)

لم تمض سوى 36 دقيقة من انطلاق أولى مباريات فريق برشلونة الإسباني دفاعاً عن لقبه في بطولة الدوري الإسباني، حتى غادر مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز أرضية ملعب «سان ماميس» لتعرضه لإصابة في القدم اليمنى.

وأعلن نادي برشلونة رسميا تعرض مهاجمه الأوروغوياني سواريز لإصابة على مستوى القدم اليمنى، خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام أتليتكو بيلباو أمس (الجمعة)، وأكد أنه يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى، ولم يتحدد بعد مدة غيابه بصورة دقيقة، إذ من المنتظر أن يقوم اللاعب بفحوص أخرى للوقوف على مدى تأثر العضلة بالإصابة، في حين توقعت تقارير غيابه مدة لا تقل عن شهر.

واستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في «الليغا» بخسارة مفاجئة على يد مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، في مباراة شهدت غياب نجم «البلوغرانا» الأرجنتيني ليونيل ميسي.