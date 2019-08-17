ميتشو: الحديث عن تعاقدي مع الزمالك "كلام فارغ"

نفى الصربي ميلوتين سريدويفيتش «ميشو»، المدير الفني السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أنباء توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض بشكل رسمي وتوقيعه على العقود.

وقال ميشو في تصريحات نشرتها جريدة «تايمز» الجنوب إفريقية ردًا على إعلان رئيس نادي الزمالك تعيينه مديرًا فنيًا :"الحديث عن تعاقدي مع الزمالك مجرد كلام فارغ، وليس هكذا تدار الأمور، لقد حاولوا معي كثيرًا لقبول المهمة، وقد أقبل لكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وتابع مدرب أورلاندو بايرتس السابق :"إذا كان هذا الرجل يريدني فعليه أن يدفع الملايين".

وأضاف ميشو :"الأهم أنني لم أوقع على أي عقود ولم أتفق على أي شيء حتى الآن، وبعد أن أعلن نادي أورلاندو بايرتس استقالتي توجهت إلى اسطنبول ومنها إلى صربيا لزيارة أمي المريضة والتي تخضع للعلاج الكيماوي".

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وقدم ميشو استقالته من تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمس، الجمعة، عقب الخسارة بنتيجة 0-3 أمام سوبر سبورت يونايتد في دوري جنوب إفريقيا.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تعيين الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مديرا فنيا لفريق القلعة البيضاء.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، إن طارق يحيى سيتولى منصب المدرب العام وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيتولى أيمن حافظ مديرا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض، وقال منصور إن ميتشو كان الاختيار الأول للجنة الفنية للزمالك.