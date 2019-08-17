دجيكو يمدد عقده مع روما لثلاث سنوات إضافية

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انهى المهاجم البوسني إدين دجيكو الشائعات حول مستقبله بعد ان مدد عقده مع ناديه الحالي روما لثلاث سنوات إضافية كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية السبت.

وكان دجيكو (33 عاما) مرشحا للانتقال الى صفوف إنترميلان لكنه قرر في النهاية تمديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2022 مع روما وقال في هذا الصدد "لقد شعرت بمدى تمسك المسؤولين ببقائي. هنا يتوفر كل شيء من أجل احراز الألقاب وأنا سعيد بالتالي للبقاء لفترة أطول".

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وانتقل دجيكو الى روما في آب/أغسطس عام 2015 قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي وخاض في صفوف فريقه 179 مباراة وسجل 87 هدفا وتوج هدافا للدوري الإيطالي موسم 2016-2017.

وأكد روما أيضا تعاقده مع المدافع التركي يلدريم مرت شيتين من جنكليربيرليغي مقابل 3 ملايين يورو بعقد لخمس سنوات.

وأنهى روما الموسم المنصرم بحلوله سادسا في الدوري المحلي وسيفتتح موسم 2019-2020 الجديد بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا على ملعبه ضد جنوى نهاية الأسبوع المقبل.