سان أنتونيو سبيرز يسحب القميص رقم 9 الذي كان يحمله الفرنسي باركر

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



أعلن نادي سان أنتونيو سبيرز الذي يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة بأنه سيسحب القميص رقم 9 الذي كان يحمله نجمه الفرنسي توني باركر بعد اعتزال الأخير اللعبة في حزيران/يونيو الماضي.

وسيُعلق قميص باركر في سقف ملعب "أي تي أند تي سنتر" في 11 تشرين الثاني/نوفمبر خلال المباراة الأولى لسبيرز في مواجهة ممفيس غريزليز في مستهل موسم 2019-2020.

وسيصبح باركر اللاعب العاشر في تاريخ سبيرز الذي يسحب قميصه لينضم الى بروس بوين (12)، تيم دنكان (21)، شون ايليوت (32)، جورج جرفين (44)، مانو جينوبيلي (20)، افري جونسون (6)، جوني مور (00)، ديفيد روبنسون (50) وجيمس سيلاس (13).

Advertisements

وخاض باركر 18 موسما في الدوري الأميركي للمحترفين بينها 17 مع سان أنتونيو حيث قاده الى اللقب أربع مرات واختير أفضل لاعب نهائيات البلاي أوف عام 2007 ليصبح بالتالي أول لاعب أوروبي ينال هذا الشرف.

ويملك باركر الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة في تاريخ سبيرز مع 6829 تمريرة.

وخاض باركر ما مجموعه 1254 مباراة في الدوري الأميركي (بينها 1198 مع سان أنتونيو) وسجل معدلا مقداره 5ر15 نقطة، و6ر5 تمريرة حاسمة و7ر2 متابعات في المباراة الواحدة.