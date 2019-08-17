بالفيديو.. محمد صلاح يتهم رئيس نادي مصر بـ"الخيانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد محمد صلاح، المدير الفني السابق لنادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، تصرفات رئيس النادي واتهمه بالخيانة.

وكان نادي مصر قد أعلن مؤخرا عن تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد صلاح الذي ساهم في صعود الفريق للمرة الأولى في تاريخ النادي للدوري الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "الماتش" "أحب العمل في هدوء، أحب الصراحة ولا أحب الخيانة، عندما تكون في معسكر وتعمل خلال فترة الاعداد، وتذهب للاتفاق مع مدير فني أخر للفريق، بسبب أمر ما في رأسك فقط، فهذا اسميه خيانة".

وتابع "لقد اتفقوا مع أسامة نبيه لتدريب الفريق وعلمت بتلك الأمور، والحمد لله أننا رحلنا في البداية، أسامة نبيه بعيد عن تلك الأزمة، لقد تواصل معي، وأبلغته بأنني على استعداد لمساعدته في أي أمر".

وأضاف "رئيس نادي مصر هو من قام بالخيانة، لا مانع في أن يذهب ويتفق مع أي شخص، لكن يجب أن يكون هناك وضوح وصراحة، كيف يتم الحساب ونحن لم نعمل إلا شهر واحد، لو خسرنا في مباراة ودية لكان هناك مبرر".

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وواصل "تعادلنا مع المصري في لقاء ودي، وتواصل معي رئيس النادي هاتفيا كأننا فزنا بالدوري، وكنت على علم بأن هناك اجتماع سيتم لكي يتم اقالتي".

واستمر "لكن يتم الحديث عن أمور ليس لها علاقة بالواقع، رئيس النادي قال لي أنه عندما أظهر في الإعلام أتحدث عن الزمالك وحبي للزمالك وليس نادي مصر".

وصرح "تيجي إيه انت جنب الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلا "مع كامل احترامي لنادي مصر، لكن هنا اتحدث عن التاريخ، عندما أظهر في الإعلام يتم سؤالي عن الزمالك".