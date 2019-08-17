بالصور.. بعثة الجونة تتجه إلى سلوفينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

غادرت بعثة نادي الجونة إلى سلوفينيا صباح اليوم، السبت، تمهيدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد 2019-2020.

وتطير البعثة على فوجين يصل الأول مساء اليوم، السبت، والثاني مساء الأحد للتجمع في منتجع «روجلا» الذي يستضيف التدريبات اليومية للفريق.

ويستمر المعسكر لمدة 13 يومًا حتى يوم التاسع والعشرين من أغسطس الحالي قبل العودة إلى مصر لاستئناف برنامج الإعداد.

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وكان الجونة قد أنهى موسمه الماضي في بطولة الدوري 2018/2019 بالمركز الـ 14 برصيد 38 نقطة.