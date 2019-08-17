استبعاد النني من قائمة أرسنال لمواجهة بيرنلي في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن أوناي إيميري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز. وشهد التشكيل تواصل استبعاد المدرب الإسباني، للنجم المصري محمد النني من قائمة الفريق لمواجهة بيرنلي. وكان إيميري قد استبعد النني من قائمة الفريق في الجولة الافتتاحية للبريميرليج أمام فريق نيوكاسل والتي انتهت بفوز المدفعجية بهدف نظيف. Advertisements وجاء تشكيل أرسنال لمباراة بيرنلي كالآتي: حراسة المرمى: لينو. خط الدفاع: مايتلاند نيلز - ديفيد لويز - سوكراتيس - مونريال. خط الوسط: داني سيبايوس - جندوزي - ويلوك. خط الهجوم: أوباميانج - لاكازيت - نيلسون.

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