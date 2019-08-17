"مفاجأة" ديسابر على رأس تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

استقر الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، على ستاد برج العرب في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وقرر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا الذى سيقود مباراته الأولى المحلية مع بيراميدز الدفع بصفقة الفريق الجديدة "عبده لومالا" فى التشكيل الأساسي للفريق الأزرق على حساب إسلام عيسي جناح الفريق الأساسي في مباراة إيتوال دي كونغو الماضية.

وكان ديسابر قد افتتح مشواره التدريبي مع بيراميدز بالفوز على إيتوال دي كونغو 4-1 فى المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي في إطار مباريات ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية.

عبده لومالا الجناح الدولي للمنتخب الأوغندي مع إبراهيم حسن نجم الزمالك السابق تعاقد معهما بيراميدز بناء على طلب من ديسابر.

ويجيد لومالا فى جميع مراكز الهجوم سواء قلب الهجوم أو الجناح الأيسر وظهر أمام منتخب مصر بدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا الماضية وقدم مستوي مميزًا فى مركز الجناح الأيمن.

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ويغيب عن بيراميدز الوافد الجديد جون أنتوي ومحمد فاروق للإصابة ومحمود حمادة ومحمد عطوة وإبراهيم عادل وحسام إيفونا لوجهة نظر فنية.

من المتوقع أن يبدأ بيراميدز بتشكيل مكونٍ من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي "عبدالله بكري".

الوسط: نبيل عماد "دونجا"، إيريك تراروي/"عبدالله السعيد".

الهجوم: عبده لومالا، إبراهيم حسن، أحمد علي"اسلام عيسي".