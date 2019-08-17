شلبي ضمن 3 معلقين.. كيف يمكنك متابعة لقاء الأهلي وبيراميدز في الكأس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
بتعليق شلبي والكاشف وبطيشة.. كيف تتابع صدام الأهلي وبيراميدز في كأس مصر؟
يستضيف ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.
ونرصد لكم زوار "يلا كورة" الكرام، خريطة القنوات الناقلة لصدام الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.
- النيل للرياضة
ينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة 6.30م، بقيادة مدحت شلبي، وفي حضور فاروق جعفر وضياء السيد وعلاء نبيل، ثم يستكمل خالد لطيف تقديم الاستوديو بداية من 7.15م.
ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على المباراة مدحت شلبي.
- أون سبورت
ينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة 7.00م، بقيادة أحمد شوبير، وفي حضور طه إسماعيل وحازم إمام وعماد متعب.
ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف.
- تايم سبورت (التردد الأرضي)
ينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة 7.00م، بقيادة كريم رمزي، وفي حضور تامر صقر ووليد صلاح الدين ومحمد عمر.
ومن المقرر أن يتولى مهمة العليق على المباراة حاتم بطيشة.
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