تعديل جدول كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية عقب اعتذار الكاميرون



قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية في المغرب، تعديل جدول مباريات كرة اليد في البطولة، عقب اعتذار منتخب الكاميرون من المجموعة الأولى. الكاميرون من المجموعة الأولى. وبذلك تضم مجموعة مصر منتخبات مصر، المغرب، غينيا، زامبيا، على أن يكون جدول منتخب مصر على النحو التالى: على أن يكون جدول منتخب مصر على النحو التالى: منتخب مصر امام غينيا يوم ٨/٢١ Advertisements منتخب مصر امام زامبيا يوم ٨/٢٤ منتخب مصر امام المغرب يوم ٨/٢٥



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