23 لاعبًا فى معسكر جديد للمصرى بالإسماعيلية

اصطحب إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، 23 لاعبا للانضمام للمعسكر المغلق بالإسماعيلية ويستمر لمدة أسبوعين في إطار استعدادات الفريق لمبارياته بالدوري والنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية والتي يستهلها الفريق منتصف سبتمبر المقبل بملاقاة الفائز من لقاء ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال. بطل الصومال. وتضم القائمة عددا كبيرا من الناشئين ولحراسة المرمى : أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته وإيهاب العايدي وخط الدفاع إسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وكريم العراقي ومحمود حمد وحسام أشرف وعمر كمال وعبد الناصر دي ماريا وأحمد خالد "كارلوس" ، ولخط الوسط عمرو موسى وفريد شوقي وإيزي ايميكا وسعيدو سينبوري ومحمد جابر وحسين رجب وأحمد ياسر وشيخ موكورو وحجاج عويس ومفتاح طقطق ومحمد زكريا "شيكا" وحسن علي وإسلام عطية ومصطفى أيمن وعبد الرحمن زين وأيمن ندا وزياد فرج ولخط الهجوم أحمد جمعة ومحمود وادي وأوستين أموتو. كمال وعبد الناصر دي ماريا وأحمد خالد "كارلوس" ، ولخط الوسط عمرو موسى وفريد شوقي وإيزي ايميكا وسعيدو سينبوري ومحمد جابر وحسين رجب وأحمد ياسر وشيخ موكورو وحجاج عويس ومفتاح طقطق ومحمد زكريا "شيكا" وحسن علي وإسلام عطية ومصطفى أيمن وعبد الرحمن زين وأيمن ندا وزياد فرج ولخط الهجوم أحمد جمعة ومحمود وادي وأوستين أموتو.

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