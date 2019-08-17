شاهد.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة، ليفربول بقيادة محمد صلاح ساوثهامبتون، خارج الديار، فى الرابعة مساءً، على ملعب «سانت مارى»، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى الممتاز

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بكأس السوبر الأوروبى، بعد الفوز على تشيلسى بركلات الترجيح ٥-٤، ليحصد ثانى بطولاته لهذا العام، بعدما فاز بدورى

الأبطال الأوروبى.

ويأمل ليفربول هذا الموسم فى حصد لقب الدورى الإنجليزى، الغائب منذ ٣٠ عامًا، بعد الفشل بالتتويج به الموسم الماضى عقب منافسة قوية طوال الموسم مع خصمه العنيد مانشستر سيتى، وتبادل الصدارة، حتى نجح الأخير فى نهاية المطاف بالتتويج به، بفارق

نقطة وحيدة، حيث حصل على ٩٨ نقطة، وخلفه ليفربول بـ٩٧ نقطة.

يدخل ليفربول المباراة بدون حارس الأساسى أليسون بيكر المصاب بتمزق، ومن المحتمل أن يغيب لمدة شهر، كما تلقى الريدز ضربة أخرى

بتجدد إصابة نابى كيتا، ومن المحتمل أن يدفع كلوب مدرب الريدز بتشكيل يضم: أدريان فى حراسة المرمى وأمامه أرلوند، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندى روبرتسون، وفابينيو وفينالدوم وهندرسون وفى الهجوم: محمد صلاح وأوريجى وساديو مانى.