أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه أمام بيرنلي، التي ستنطلق الساعة الـواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثانية منالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وظهر دافيد لويز وداني سيبايوس لاعبا الأرسنال المنضمان حديثًا إلى الفريق ضمن التشكيلة الأساسية، فيحين خرج النني من قائمة الفريق، وجاءت كالتالي:
في حراسة المرمى: لينو
في الدفاع: مايتلاند نيلز، دافيد لويز، سوقراطيس، ناتشو مونريال
في الوسط: داني سيبايوس، ماتيو جندورزي، جوسيف ويلوك، ريس نيلسون
في الهجوم: بيير باتريك أوباميانج، ألكسندر لاكازيت
كانت هذه تفاصيل خبر لاكازيت وأوباميانج يقودان هجوم أرسنال أمام بيرنلي.. والنني خارج القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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