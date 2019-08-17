لاكازيت وأوباميانج يقودان هجوم أرسنال أمام بيرنلي.. والنني خارج القائمة

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه أمام بيرنلي، التي ستنطلق الساعة الـواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثانية من

وظهر دافيد لويز وداني سيبايوس لاعبا الأرسنال المنضمان حديثًا إلى الفريق ضمن التشكيلة الأساسية، في

حين خرج النني من قائمة الفريق، وجاءت كالتالي:

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في حراسة المرمى: لينو

في الدفاع: مايتلاند نيلز، دافيد لويز، سوقراطيس، ناتشو مونريال

في الوسط: داني سيبايوس، ماتيو جندورزي، جوسيف ويلوك، ريس نيلسون

في الهجوم: بيير باتريك أوباميانج، ألكسندر لاكازيت