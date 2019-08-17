رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يتوجه لبيروت لمقابلة رئيس الاتحاد العربي

يصل اليوم أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول الي لبنان للاجتماع مع رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول أحمد دنش بمقر الاتحاد العربي للميني فوتبول، لحسم ملف استضافة مصر للبطولة العربية في مطلع يناير 2020 القادم بعد زيارته الي العاصمة التونسية تونس اليوميين الماضيين والتي التقي فيها برئيس

الاتحاد الافريقي للميني فوتبول أشرف بن صالحة بمقر الاتحاد الافريقي للميني فوتبول لطلب دعم الاتحاد الافريقي لاستضافة مصر بطولة كأس العالم للاندية في مطلع صيف 2020.

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وأكد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أنه يسعي ان تكون مصر عاصمة

الميني فوتبول في العالم 2020 بعد تنسيقة مع معالي الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ودعمه للاتحاد في ظل الاهتمام الكبير للشباب المصري عامه في مختلف الرياضات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجدير بالذكر أن أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي ورئيس لجنة التطوير والاستراتيجيات في الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبه للتطوير والاستراتيجيات .