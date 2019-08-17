شاهد.. مباراة أرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة أرسنال وبيرنلي، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى الممتاز. ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى الممتاز. يسعى أرسنال لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على نيوكاسل بهدف دون رد، خارج الديار في المباراة الافتتاحية.

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