وزير الرياضة: لا يوجد تعطيل لأي لاعب وندعم جميع الاتحادات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة أن الوزارة هدفها الرئيسي هو مصلحة اللاعبين و لا يوجد تعطيل لأي لاعب و أن الوزارة تفرق بين الأداء الإداري للاتحادات و صالح اللاعبين.

و قال صبحي : لا يوجد تاخير في الدعم لاتحاد الخماسي الحديث ولكن كان هناك عدم وضوح من الاتحاد. ولم تتم التسوية لما تم تلقيه من دعم سابق. وتمت التسوية قبل العيد بيوم و رغم ضيق الوقت و الاجازات تم الإرسال الي اللجنة الأولمبية حتي تتم عملية التسوية، و صدر خطاب الدعم أمس الجمعة ١٦ أغسطس.

و أوضح صبحي أن جميع الاتحادات

و أنهى صبحي تصريحاته قائلًا : لا يجب شحن اللاعبين ضد الدولة ممثلة في وزارة الشباب و الرياضة. و الوزارة لم و لن تأتي على حساب اللاعبين أو أي إبن من أبناء مصر.

و كان الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان قد استغاث بسبب تأخر الدعم مما كان قد يؤدي إلى إعتذاره عن المشاركة في بطولة العالم المقررة في الفترة من ١ إلى ٨ سبتمبر بالعاصمة المجرية بودابست و المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠. و من المفترض أن تغادر بعثة المنتخب المصري إلى ايطاليا يوم الأثنين ١٩ أغسطس لخوض معسكر إعداد قبل المشاركة ببطولة العالم.

ضيق الوقت و الاجازات تم الإرسال الي اللجنة الأولمبية حتي تتم عملية التسوية، و صدر خطاب الدعم أمس الجمعة ١٦ أغسطس.و أوضح صبحي أن جميع الاتحادات الرياضية بما فيهم اتحاد الخماسي الحديث حصلوا هذا العام على دعم أكبر من العام الماضي.و أنهى صبحي تصريحاته قائلًا : لا يجب شحن اللاعبين ضد الدولة ممثلة في وزارة الشباب و الرياضة. و الوزارة لم و لن تأتي على حساب اللاعبين أو أي إبن من أبناء مصر.و كان الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان قد استغاث بسبب تأخر الدعم مما كان قد يؤدي إلى إعتذاره عن المشاركة في بطولة العالم المقررة في الفترة من ١ إلى ٨ سبتمبر بالعاصمة المجرية بودابست و المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠. و من المفترض أن تغادر بعثة المنتخب المصري إلى ايطاليا يوم الأثنين ١٩ أغسطس لخوض معسكر إعداد قبل المشاركة ببطولة العالم.

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