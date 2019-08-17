الإسماعيلى يفاوض أوميد أوكيري بعد فسخ عقده مع سموحة

فتح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان خطوط اتصال مع وكيل اللاعب الاثيوبى اوميد اوكيرى مهاجم نادى سموحة بعد فسخ تعاقده بالتراضى مع النادى السكندرى ليصبح لاعبا حرا بجانب حاجة الدراويش لجهوده فى الموسم الجديد لتدعيم خط الهجوم.

من ناحية أخرى، تمسك صبرى المنياوى مدير الكرة بتوقيع عقوبات وغرامات مالية على الدولى الناميبى بينسون شيلونجو مهاجم الفريق بسبب عدم حضوره معسكر الفريق فى

موعده الاربعاء الماضى وفقا لاتفاقه مع الجهاز الفنى.

ووصل شيلونجو لمعسكر الفريق بفندق موفينبيك بمدينة ٦ أكتوبر منذ يومين عقب وصوله لمطار القاهرة فى وقت متأخر من الليل قادما من جنوب أفريقيا بعد قضاء اجازة لمدة ثلاثة أيام.

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وفى نفس السياق، انتظم اللاعب باهر المحمدى فى معسكر الدراويش بعد الانتهاء من حفل خطوبته فى

بورسعيد.

وفى شأن مختلف تلقى نادى الإسماعيلى فاكسا من اتحاد الكرة يتضمن استقبال الجبلاية رسالة من اتحاد غينيا بيساو يطلب فيه استدعاء بيكيتى سيلفا لاعب الإسماعيلى من أجل خوض مباراتى غينيا بيساو مع منتخب جمهورية ساو تومى وبرينسيب إحدى الجزر فى وسط القارة الأفريقية فى الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وسيغادر بيكيتى سيلفا القاهرة عقب انتهاء معسكر الدراويش فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى متوجها إلى بلاده من أجل خوض المباراتين على أن يعود مجددا إلى الدراويش يوم ١١ سبتمبر المقبل.