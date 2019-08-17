بايرن ميونخ يُكمل رحلة تعويض روبن وريبيري من برشلونة

اعلان

أرسل بايرن ميونخ مبلغ 20 مليون يورو إلى برشلونة للحصول على صانع ألعابه الدولي البرازيلي “فيليب كوتينيو” حتى يونيه 2020.

ووافق برشلونة على إدراج بند أحقية الشراء غير الإلزامي مقابل 120 مليون يورو في عقد اللاعب مع بايرن ميونخ.

وقال الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ صباح اليوم السبت “نعلن تعاقدنا مع البرازيلي كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسباني لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء، ومن المنتظر أن يصل كوتينيو إلى ميونخ في غضون أيام قليلة لاتمام إجراءات انتقاله والخضوع للكشف الطبي”.

اعلان

وواجه كوتينيو خطر الجلوس على دكة البدلاء هذا الموسم بسبب انضمام الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لصفوف البرسا بمبلغ 120 مليون يورو في وقت سابق من الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحث اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عن وسيلة تضمن له اللعب بصفة مستمرة خلال الموسم الجديد، وتفاوض بالفعل مع عدة أندية أمثال باريس سان جيرمان وليفربول، إلا أن المفاوضات فشلت، ليختار الانتقال إلى بايرن ميونخ والذي سيمنحه راتبًا سنويًا يصل لـ 12 مليون يورو.

Advertisements

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن (كارل–هاينتس رومينيجه) قد تحدث عن كوتينيو بعد تعادل الفريق مع هيرتا برلين في افتتاح الدوري الألماني يوم أمس الجمعة (2/2).

وقال رومينيجه لموقع بايرن ميونخ ”كوتينيو كان أحد اللاعبين الذين نسعى للتعاقد معهم منذ مدة. لقد ذهبت إلى برشلونة يوم الأربعاء الماضي بصحبة حسن صالح حميديتش (المدير الرياضي) وتوصلنا إلى اتفاق مع النادي واللاعب“.

من جانبه، قال حسن صالح حميديتش “أود أن أشكر إدارة برشلونة. بالطبع، لا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة، ولكننا سعداء بتعاقدنا مع كوتينيو“.

ويعتقد نيكو كوفاتش – المدير الفني لبايرن ميونخ – أن صفقة انتقال كوتينيو لبايرن لا تهم النادي وحده، وإنما تهم كل أندية البوندسليجا وكل ألمانيا، فهو لاعب يمكنه أن يضيف الكثير للكرة الألمانية.

ولم يكف بايرن ميونخ منذ انطلاقة سوق الانتقالات الصيفية هذا العام عن البحث على خلفاء مناسبين للثنائي آرين روبن وبلال ريبيري اللذين رحلا فور انتهاء الموسم الماضي.

ونجح العملاق البافاري، والبطل القياسي للبوندزليجا، في تتويج مجهوداته باستعارة الجناح الأيسر الكرواتي “إيفان بريسيتش” من الإنتر مقابل 5 ملايين يورو، ومن ثم استعارة الجناح الأيسر لبرشلونة وصانع ألعاب ليفربول الأسبق “فيليب كوتينيو” مطلع هذا الأسبوع.