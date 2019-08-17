روما يضم يالدريم في انتفاضة شهدت التجديد للثلاثي المرعب “دجيكو وزانيولو وأوندير”

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تحركت إدارة نادي روما بصورة مُلفتة للأنظار خلال الـ 24 ساعة الماضية لإنهاء عدة ملفات هامة قبل أسبوعين من غلق سوق الانتقالات الصيفية 2019، لعل أبرزها ضمان بقاء هداف الفريق الأول “إدين دجيكو” عن طريق تمديد عقده حتى يونيه 2022، وحماية المهاجم اليافع “نيكولو زانيولو” من المتربصين به بتحسين راتبه السنوي ومد عقده حتى عام 2024.

وتلقى دجيكو العديد من العروض الجادة للرحيل عن الأولمبيكو هذا الصيف، خاصةً من جانب الإنتر الذي توصل لاتفاق مع روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد مقابل مبلغ قياسي تجاوز الـ 72 مليون يورو.

وكان موقع إف سي إنتر نيوز، كشف في وقت سابق هذا العام عن مطالبة روما بمبلغ 20 مليون يورو لبيع دجيكو في الميركاتو الحالي، مقابل عدم تجديد عقده الذي سينتهي في يونيه 2020.

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لكن المهاجم البوسني صاحب الـ 33 عاماً، نجح في إقناع روما بتمديد عقده حتى عام 2022 والحصول على راتب سنوي يصل لخمسة ملايين يورو.

وقبل دجيكو بأيام، نجحت إدارة روما في إقناع متوسط الميدان التركي الشاب “سينجيز أوندير” بتمديد عقده حتى يونيه 2023.

وتمكن النادي مساء أمس الجمعة من ضم المدافع التركي الشاب “يالدريم ميرت” من نادي غينتشلاربيرليغي التركي نظير 3 ملايين يورو، بعقد مدته خمسة أعوام.

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يالدريم ميرت اسم عُرف في كرة القدم التركية الموسم الماضي عندما لعب دورًا بارزًا في إعادة غينتشلاربيرليغي إلى الدوري الممتاز بعد أن قاده لاحتلال المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية.

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عامًا في 25 مباراة مع غينتشلاربيرليغي بموسم 2019/2018، علمًا بأنه غاب معظم فترات موسم 2018/2017 بداعي الإصابة.

نزونزي يرحل

قررت إدارة روما التخلص من لاعب الوسط الفرنسي “ستيفن نزونزي” بإعارته لنادي جلطة سراي التركي حتى يونيه 2020، بعد موسم واحد فقط على ملعب الألومبيكو.

وفشل اللاعب صاحب الـ 30 عامًا في تقديم نفس المستوى الذي تميز به رفقة أندية بلاكبيرن روفرز وستوك سيتي وإشبيلية، وسقط في عدة هفوات فادحة في مباريات هامة بالنسبة للذئاب.

صاحب الأصل الكونجولي (كينشاسا) شارك في 30 مباراة مع روما في السيري آ، وسجل هدفًا وحيدًا، وتم عرضه للبيع أو الإعارة من جانب الإدارة لا سيما بعد رحيل المدير الرياضي الذي جلبه من إشبيلية “مونشي” والعائد بدوره إلى الأندلس في أبريل الماضي.

وضم روما خمسة لاعبين جدد لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2019، على رأسهم حارس مرمى نادي ريال بيتس “باو لوبيز” بمبلغ 20 مليون يورو.

كما تعاقد مع الظهير الأيسر الإيطالي “ليوناردو سبينازولا” من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة انفاقه 40 مليون يورو لشراء لاعب وسط نابولي “أمادو دياوارا” ونجم أتالانتا “براين كريستانتي”.