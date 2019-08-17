برشلونة يخسر أولى مباريات الليغا أمام بلباو

خسر نادي برشلونة الإسباني من مضيفه أتلتيك بلباو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي يوم الحمعة، في افتتاحية الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل هدف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو الوحيد النجم المخضرم، أريتز أدوريز، في الدقيقة 89 من ركلة مقصية مميزة.



وعزى أرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الخسارة إلى غياب ميسي وسواريز عن المباراة، حيث قال: "لويس يعاني من مشكلة عضلية في القدم، وبإصابته تعطلت خططنا، لأننا في الشوط الثاني وصلنا كثيرًا لمنطقة جزاء بيلباو، لكننا افتقدنا مهاجما حاسما مثله".



وبشأن غياب ليونيل ميسي، رد بقوله: "معتادون على طريقة اللعب في وجوده.. ميسي يسهل العديد من المواقف الصعبة، سواء بهدف مفاجئ أو تمريرة غير متوقعة".



وتابع: "ليس الجميع مثله، وعلينا أن نتعلم كيفية التعامل مع ظروف غيابه، لأنه وارد وفي أي وقت".





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