اونلاين | مشاهدة بث مباشر أرسنال وبيرنلي live يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي

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مشاهدة بث مباشر أرسنال وبيرنلي liveيلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر kora live لمباراة أرسنال ضد بيرنلي في الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 17 – 8 – 2019، متابعة لايف لمباراة أرسنال اليوم بث مباشر بدون تقطيع kora star.

وتنطلق مباراة أرسنال وبيرنلي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، الموافق الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة حيث يتطلع أرسنال لتحقيق الفوز الثاني بعد الفوز في الجولة الأولى شاهد المباراة live.

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال تشكيل فريقه لمباراة بيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام بيرنلي

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: نيلز ودافيد لويز وسوكراتيس ومونريال

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خط الوسط: جيندوزي وويلوك وسيبايوس

خط الهجوم: بيير أوباميانج ولاكازيت ونيلسون نيكيتاه

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة أرسنال وبيرنلي عبر قنوات بي إن سبورتس، بجودة فائقة وبتعليق عربي مميز، كما تستطيعون مشاهدة بث مباشر لمباراة أرسنال yalla shoot live بجودة تناسب كل السرعات المتاحة، وستجدون روابط بث مباشر لمباراة أرسنال وبيرنلي اليوم

مباراة أرسنال وبيرنلي

بطولة الدورى الانجليزى – الجولة الثانية

Arsenal vs Burnley

مباراة آرسنال مع بيرنلي

توقيت 13:30 فى القاهرة

توقيت 14:30 فى السعودية

