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إيقاف سبعة رباعين روس آخرين بسبب المنشطات

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع إيقاف سبعة رباعين روس آخرين بسبب المنشطات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو – وكالات – الخليج 365

انضم سبعة رباعين روس إلى خمسة آخرين تم إيقافهم مؤقتا، الأسبوع الماضي، بسبب انتهاكات للوائح مكافحة المنشطات.

وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، الليلة الماضية، إنه تم توجيه اتهامات للرباعين السبعة بناء على معلومات من معمل موسكو.

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ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار الاتحاد الدولي بإيقاف خمسة رباعين روس آخرين مؤقتا.

وبين الرباعين السبعة الموقوفين دميتري لابيكوف، وناديزدا افستيوخينا التي جردت من ميداليات أولمبية في دورة بكين 2008 بسبب تعاطي المنشطات.

وقال ماكسيم أجابيتوف، رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال، لوكالة أنباء محلية: “لا يوجد ما يضمن أنه لن يكون هناك المزيد من قرارات الإيقاف”.

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