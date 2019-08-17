شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام الأهلى فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه بيراميدز فريق الأهلي الليلة علي ملعب برج العرب بالاسكندرية ،في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر. ومن المتوقع أن يخوض الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، حسب التدريبات الأخيرة، و بعد الإصابة التى تعرض لها النجم الغاني جون انطوي، بالتشكيل التالى : حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعلي جبر خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وإسلام عيسى خط الهجوم: أحمد علي

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