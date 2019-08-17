شكرا لقرائتكم الصربى ميتشو مدرب الزمالك الجديد = 25 مليون جنيه سنويا من خزينة الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الراتب السنوي للمدرب الجديد الصربى ميتشو، المدير الفنى السابق لنادى أورلاندو بايرتس، بطل جنوب إفريقيا.
وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول الصربي ميلوتين سريدوفيتش " ميتشو" إلى القاهرة خلال 48 ساعة لتولي تدريب الفريق الأبيض، حيث سيصل خلال الساعات القليلة القادمة ليقود القلعة البيضاء فنياً.
وسيوقع ميتشو على عقود تدريب الزمالك، فور وصوله إلى القاهرة، بعد الاتفاق مع المدرب الصربي على كافة تفاصيل التعاقد.
واتفق الطرفان على أن يتقاضى الصربي ميتشو مليون و500 ألف دولارسنويا رفقة جهازه المعاون ، حيث سيحصل المدرب الجديد على ما يقارب من 25 مليون جنيه سنويا.
وبحسب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، فإن طارق يحيى سيتولى منصب المدرب العام فى جهاز الصربى "ميتشو" المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول بينما سيتولى أيمن حافظ مديرا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض.
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