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فوز منتخب الطائرة الشاطئية للسيدات على موزمبيق 2/0 فى الألعاب الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل حقق منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية، الفوز على  نظيره موزمبيق بنتيجة  2/0 فى إطار ثان أيام  منافسات الشاطئية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب .

 

فيما يلتقى منتخب السيدات مع السنغال فى الفترة المسائية .

 

بينما يلتقى منتخب الرجال مع نيجيريا  فى إطار المجموعة الثانية بالفترة الصباحية على ان يتقابل مع موريتانيا فى الفترة المسائية .

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يقع منتخب السيدات فى المجموعة الرابعة التى تضم كلا من ، مصر و موزمبيق والنيجر و السنغال. 

 

بينما تضم مجموعة الرجال منتخبات كلا من ، موزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.

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