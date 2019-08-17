شكرا لقرائتكم فوز منتخب الطائرة الشاطئية للسيدات على موزمبيق 2/0 فى الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية، الفوز على نظيره موزمبيق بنتيجة 2/0 فى إطار ثان أيام منافسات الشاطئية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب .

فيما يلتقى منتخب السيدات مع السنغال فى الفترة المسائية .

بينما يلتقى منتخب الرجال مع نيجيريا فى إطار المجموعة الثانية بالفترة الصباحية على ان يتقابل مع موريتانيا فى الفترة المسائية .

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يقع منتخب السيدات فى المجموعة الرابعة التى تضم كلا من ، مصر و موزمبيق والنيجر و السنغال.

بينما تضم مجموعة الرجال منتخبات كلا من ، موزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.