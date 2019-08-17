شكرا لقرائتكم فوز منتخب الطائرة الشاطئية للسيدات على موزمبيق 2/0 فى الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما يلتقى منتخب السيدات مع السنغال فى الفترة المسائية .
بينما يلتقى منتخب الرجال مع نيجيريا فى إطار المجموعة الثانية بالفترة الصباحية على ان يتقابل مع موريتانيا فى الفترة المسائية .
يقع منتخب السيدات فى المجموعة الرابعة التى تضم كلا من ، مصر و موزمبيق والنيجر و السنغال.
بينما تضم مجموعة الرجال منتخبات كلا من ، موزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.
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