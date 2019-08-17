الخليج 365 يكشف سر الغضب المكتوم فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلى...

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وأقدم مسئولو بيراميدز على تعديل لائحة فريق الكرة الأول قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، حيث تم تخفيض مكافأة الفوز وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب عارمة داخل الفريق، خاصة على مستوي عمال والإداريين بالنادي الذين تم انتقاص نسبة كبيرة من مكافآتهم في الوقت الذي رفض فيه اللاعبون تعديل اللائحة التى قاموا بالتوقيع عليها في وقت سابق متمسكين بجميع بنود اللائحة القديمة.
ويحاول الأوروجوياني مارتن لاسارتي إثبات ذاته أمام بيراميدز بعدما بدأ رحلة القياة الفنية والتعارف الجاد بين جماهير النادي الأهلي ومارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، ففي 4 يناير الماضي وفي مسابقة الدوري العام، استهل لاسارتي قيادته الفنية للقلعة الحمراء بخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف.
أما فى 18 أبريل الماضي كانت الخسارة الثانية للقلعة الحمراء أمام بيراميدز في الدور الثاني من الدوري العام بهدف نظيف، بعد أيام قليلة من وداع مخظي للقلعة الحمراء لدوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا في دور الثمانية بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب والفوز بهدف واحد فقط في مباراة العودة.
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