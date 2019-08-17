شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج اليوم لفريق الأهلى قبل مواجهة بيراميدز بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، على وضع برنامج اليوم قبل مواجهة بيراميدز الليلة علي ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وتناول لاعبو الأهلي وجبة الأفطار منذ قليل ثم توجه اللاعبون لغرفهم لاخذ قسط من الراحة قبل تناول وجبة الغذاء في الواحدة والنصف ظهرآ.

Advertisements

و يعقد الفريق المحاضرة النهائية قبل اللقاء الهام في تمام الساعه الخامسة والنصف ثم يتوجه الفريق بعدها لملعب اللقاء بحيث يكون هناك في تمام السادسة والنصف مساء اي قبل انطلاق المباراة بـ90 دقيقة.

كان لاسارتى قد ضم 21 لاعبا لقائمة الأهلي في مباراة الليلة وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحى وحمدى فتحى ووليد أزارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحى وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد هاني.