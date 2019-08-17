- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج اليوم لفريق الأهلى قبل مواجهة بيراميدز بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناول لاعبو الأهلي وجبة الأفطار منذ قليل ثم توجه اللاعبون لغرفهم لاخذ قسط من الراحة قبل تناول وجبة الغذاء في الواحدة والنصف ظهرآ.
و يعقد الفريق المحاضرة النهائية قبل اللقاء الهام في تمام الساعه الخامسة والنصف ثم يتوجه الفريق بعدها لملعب اللقاء بحيث يكون هناك في تمام السادسة والنصف مساء اي قبل انطلاق المباراة بـ90 دقيقة.
كان لاسارتى قد ضم 21 لاعبا لقائمة الأهلي في مباراة الليلة وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحى وحمدى فتحى ووليد أزارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحى وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد هاني.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على برنامج اليوم لفريق الأهلى قبل مواجهة بيراميدز بالكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.