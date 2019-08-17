شكرا لقرائتكم الخليج 365.. ماذا حدث فى لحظة وصول الأهلى لفندق إقامة بيراميدز؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد فريقا الأهلي وبيراميدز في نفس فندق الإقامة ببرج العرب، قبل مواجهتهما المرتقبة الليلة والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ورغم نزول الأهلي في الدور الثاني وتم تخصيص مطعم للفريق الأحمر، ونزول بيراميدز في الدور الأول وتخصيص لهم مطعم آخر، إلا أن الفريقين تقابلا مرة واحدة حتي الآن.

وجاءت المقابلة بعد وصول بيراميدز عصر امس الجمعه بعد اداء الفريق لمران صباحي ،فيما وصل الأهلي متأخرا بعد ادائه لمرانه الاخير علي ملعب التتش مساءا، ليتقابل بعض اللاعبين اثناء وصول الأهلي لفندق الاقامة وقاموا بمصافحة بعضهم البعض قبل ان يتوجه كل لاعب لمعسكر فريقه استعدادا للمباراة المرتقبة.

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