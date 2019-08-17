شكرا لقرائتكم الخليج 365.. ماذا حدث فى لحظة وصول الأهلى لفندق إقامة بيراميدز؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورغم نزول الأهلي في الدور الثاني وتم تخصيص مطعم للفريق الأحمر، ونزول بيراميدز في الدور الأول وتخصيص لهم مطعم آخر، إلا أن الفريقين تقابلا مرة واحدة حتي الآن.
وجاءت المقابلة بعد وصول بيراميدز عصر امس الجمعه بعد اداء الفريق لمران صباحي ،فيما وصل الأهلي متأخرا بعد ادائه لمرانه الاخير علي ملعب التتش مساءا، ليتقابل بعض اللاعبين اثناء وصول الأهلي لفندق الاقامة وقاموا بمصافحة بعضهم البعض قبل ان يتوجه كل لاعب لمعسكر فريقه استعدادا للمباراة المرتقبة.
يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمواجهة الأهلي المقرر اقامتها مساء اليوم علي ملعب برج العرب والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وأقدم مسئولو بيراميدز على تعديل لائحة فريق الكرة الأول قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، حيث تم تخفيض مكافأة الفوز وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب عارمة داخل الفريق، خاصة على مستوي عمال والإداريين بالنادي الذين تم انتقاص نسبة كبيرة من مكافآتهم في الوقت الذي رفض اللاعبون تعديل اللائحة التي قاموا بالتوقيع عليها في وقت سابق متمسكين بجميع بنود اللائحة القديمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365.. ماذا حدث فى لحظة وصول الأهلى لفندق إقامة بيراميدز؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.