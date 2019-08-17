موعد مباراة ليفربول بطل السوبر الأوروبي ضد ساوثهامبتون في إفتتاح مباريات الجولة الثانية من...

متابعينا الأعزاء في كل مكان من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن موعد مباراة ليفربول وفريق ساوثهامبتون، في بداية الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز، ويدخل ليفربول اللقاء منتشياً بفوزه على تشيلسي في السوبر الأوروبي، ويريد مواصلة الانتصارات في الدوري الانجليزي، على أمل سقوط مانشستر سيتي الليلة أمام توتنهام هوتسبير.

يلعب ليفربول اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعوديةـ، مباراته الثانية في الدوري الانجليزي، وتقام المباراة في ملعب سانت ماري معقل ساوثهامبتون، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية.

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة حكم المباراة ساوثهامبتون*ليفربول 16.00 بتوقيت القاهرة، 17.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD2 سانت ماري أندريه مارينر

التشكيل المتوقع لليفربول اليوم في مباراة ساوثهامبتون

كشفت صحيفة “ديلي أكسبريس” الانجليزية عن التشكيلة المتوقعة للبفربول خلال لقاء ساوثهامبتون اليوم في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي.

حراسة المرمى: لونيجران.

خط الدفاع: ارنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو،هيندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، أوريجي، فيرمينيو.

التشكيل المتوقع لفريق ساوثهامبتون أمام ليفربول اليوم.