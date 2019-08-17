الان تتابع برشلونة يؤكد رحيل كوتينيو إلى بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برشلونة – وكالات – الخليج 365
أكد مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، غييرمو آمور، إعارة البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونخ، رغم إشارته إلى أن الصفقة لم تتم بشكل نهائي بعد.
وقال آمور: “هناك اتفاق مبدئي مع البايرن كي يلعب كوتينيو في صفوفه”، وذلك خلال تصريحات أدلى بها المسؤول في النادي الكاتالوني عقب الخسارة في سان ماميس أمام أتلتيك بلباو 0-1، في مستهل مشوار الفريقين في الليجا الإسبانية.
واستبعد المسؤول أن تتسبب الهزيمة في تحرك إدارة “البلاوجرانا” من أجل إتمام صفقات جديدة في موسم الانتقالات الصيفية.
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