برشلونة يؤكد رحيل كوتينيو إلى بايرن ميونيخ

جدة - عمرو شويل برشلونة – وكالات – الخليج 365

أكد مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، غييرمو آمور، إعارة البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونخ، رغم إشارته إلى أن الصفقة لم تتم بشكل نهائي بعد.

وقال آمور: “هناك اتفاق مبدئي مع البايرن كي يلعب كوتينيو في صفوفه”، وذلك خلال تصريحات أدلى بها المسؤول في النادي الكاتالوني عقب الخسارة في سان ماميس أمام أتلتيك بلباو 0-1، في مستهل مشوار الفريقين في الليجا الإسبانية.

واستبعد المسؤول أن تتسبب الهزيمة في تحرك إدارة “البلاوجرانا” من أجل إتمام صفقات جديدة في موسم الانتقالات الصيفية.