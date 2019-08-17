التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز فى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم السبت في دور الـ ١٦ لكأس مصر ببرج العرب. Advertisements ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الليلة، كلا من : محمد الشناوي و رامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وصالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد آزارو. كان لاسارتي قد ضم ٢١ لاعبا لقائمة الأهلي في مباراة الليله وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو وصالح جمعة وايمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد هاني.

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