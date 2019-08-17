شكرا لقرائتكم فراعنة اليد يواجهون البرتغال اليوم في نصف نهائي مونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب ناشئين كرة اليد ، نظيره البرتغالى فى الخامسة و النصف مساء اليوم السبت ، فى الدور نصف نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا .

ويتضمن برنامج ناشئين اليد اليوم بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد ، تناول الإفطار ، قبل خوض مران خفيف فى ، يليه محاضرة فيديو فى الحادية عشر ظهرا و من بعده فترة راحة قبل تناول الغداء 2 ظهرا يليه محاضرة المباراة فى الرابعة عصرا قبل التحرك إلى صالة اللقاء .

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تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى نصف النهائى بالفوز على أيسلندا بنتيجة 35 /31 فى دور ال 8 أوب أمس الخميس .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.