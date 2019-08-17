شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يختتم معسكره بمواجهة إنبي فى 24 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر بمواجهة فريق انبى فى 24 أغسطس الجارى فى تمام الخامسة عصراً على ستاد بتروسبورت الاسماعيلى دخل معسكر مغلق بأكتوبر بداية من الاربعاء الماضى وتعادل سلبياً مع بتروجت أمس الجمعة ثم يلاقى الاعلاميين اليوم السبت ثم يواجه حرس الحدود الاثنين المقبل ثم كوكا كولا الثلاثاء المقبل وأخيراً انبى فى 24 أغسطس الجارى . Advertisements وسيواجه الإسماعيلى نظيره أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. وطالب الإسماعيلى بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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