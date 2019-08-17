شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة تمرد باسم مرسى على الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى سبب انقطاع باسم مرسى المعار من نادى الزمالك عن تدريبات الفريق العسكرى خلال الفترة الماضية. وقال مهدى فى تصريح خاص لـ الخليج 365 إن باسم مرسى يعانى من إصابة بإلتهاب فى وتر أكيليس حالت دون انضمامه لمران الفريق العسكرى. Advertisements وطلب مسئولو الإنتاج الحربى نظراءهم فى الزمالك بإلغاء الشرط الجزائرى الخاص بمنع مشاركة اللاعب أمام الفريق الأبيض شرط إتمام الموافقة على الإعارة وعدم فسخها. وأعلن نادي الإنتاج الحربي، فى وقت سابق، الحصول على خدمات باسم مرسى، مهاجم الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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