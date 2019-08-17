موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي ضد ساوثهامبتون اليوم والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ضد وساوثهامبتون سيكون هوا موضع حديثنا في هذا المقال المقدم لكم علي موقع عرب نيوز، فلقد أفتتح فريق ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح مبارياته في الدوري الانجليزي هذا العام أمام فريق نورويتش-سيتي الصاعد حديثا للدوري الممتاز وتمكن من الفوز عليه برباعية مقابل هدف، وقد تمكن فريق ليفربول بمشاركة محمد صلاح من تحقيق انتصارا كبيرا في أولى مبارياته في الدوري الانجليزي هذا العام برباعية ساحقة، ثم يخوض فريق نادي ليفربول ثاني مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام فريق وساوثهامبتون اليوم، وجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ونورويتش-سيتي شهدت تألق محمد صلاح الذي تمكن من تسجيل أولى أهدافه في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

تابعونا فيما يلي للتعرف علي موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي ضد ساوثهامبتون، كما سنعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة وأهم وأخر أخبار فريق ليفربول، كما سنقدم لكم التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون فور إعلانه.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

يخوض نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ثاني مبارياته في الدوري الانجليزي هذا العام أمام فريق وساوثهامبتون الانجليزي، يدخل فريق ليفربول المباراة بعد أن استطاع تحقيق فوز عريض على فريق نورويتش-سيتي في افتتاحية مباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح وإحرازه هدف، أما عن موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون فمن المقرر أن تلعب يوم اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر أغسطس 2019 في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للدوري الانجليزي

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية علي حقوق النقل المباشر للدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم حصريا عبر شاشتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تنقل قناة بي ان سبورت 2 مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي لكرة القدم، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض القنوات التي حصلت علي حقوق نقل بعض مباريات الدوري الإنجليزي في الوطن العربي ولكنه نقل مسجل، مثل قناة أون سبورت الناقلة لمباريات فريق تشيلسي الإنجليزي، ويجب التنويه إلى أن هناك محاولات عدة من جانب بعض القنوات العربية للحصول علي حقوق نقل مباريات فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي إلا أنها لم تنتهي حتى الآن.

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ترتيب الدوري الإنجليزي

نعرض عليكم متابعينا على موقع عرب نيوز ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز حتى الآن فيما يلي

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي أمام هدرسفيلد مع عرض ترتيب الدوري الانجليزي، وسنوافيكم متابعينا بأخر الأخبار التي تخص مباراة ليفربول اليوم أول بأول.