todayموعد مباراة ريال مدريد وسيلتافيجو الأسباني في الجولة الأولى من الدوري الأسباني تعرف الضربة...

عشاق الملكي في كل مكان على وجه المعمورة أنتم على موعد مع انطلاقة المار ينجي يوم السبت القادم في مباراة الجولة الأولي من الدوري الأسباني عندما يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو في افتتاح مباريات الملكي في الليجا الأسبانية يسعى ريال مدريد في انطلاقة قوية هذا الموسم ليعطي جرس إنذار من البداية أن اللقب سيستقر في البيت الملكي هذا الموسم وينهي سيطرة منافسه الدود برشلونة على اللقب الذي فاز به في أخر عاميين.

تقام المباراة على استاد بالايدوس وتنقل عبر قنوات بي إن سبورت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي

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موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتافيجو في الدوري الأسباني

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة الجولة ريال مدريد*سيلتافيجو 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD3 بالايدوس الأولى

ماذا يريد ريال مدريد من المباراة ضد سيلتافيجو

يريد ريال مدريد من المباراة أكثر من هدف أولاً الفوز وتحقيق الثلاث نقاط ويعطي إنطباع أنه يريد الدرع هذا الموسم

ثانياً يريد زين الدين زيدان أن تكون بداية ولايته الثانية مع الملكي قوية ويعطي جرس إنذار أن الملكي المرعب قادم،

ثالثاً يريد أن يري الصفقات الجديدة التي أبرمها الملكي بأكثر من 300 مليون يورو يرى مردودها في أرض الملعب.

تعرف على أهم غيابات الملكي عن مباراة سيلتافيجو

يغيب عن ريال مدريد العديد من النجوم في بداية انطلاق مباريات الليجا الأسبانية أبرز الغائبين هو اسينسيو، ورودريغو، وجناح الفريق الويلزي غاريث بيل والحارس الكوستاريكي كيلورنافاس.

تحضيرات النادي الملكي لبداية الموسم

لعب النادي الملكي عدة مباريات تحضيرية أستعداداً لانطلاق الموسم الجديد، من خلال البطولة الدولية للأبطال التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يقدم الملكي المردود الذي يطمئن عشاقة ويجعلهم يسقون في عودته لمنصات التتويج، ولكن المدرب زيدان قال أنه يجرب خطة اللعب، وبعض العناصر للوقوف على التشكيلة المثالية.

ضربة موجعة لريال مدريد قبل لقاء سيلتافيجو الليلة

سيغيب النجم البلجيكي أدين هاز ارد المنتقل هذا الصيف من تشيلسي الانجليزي، عن مباراة الجولة الأولى للملكي بداعي الإصابة التي تعرض لها أمس الجمعة في التدريبات، وقد تستغرق مدة الإصابة عشرة أيام للتعافي، ويشكل غياب هزارد ضربة قوية لزين الدين زيدان، نظراً لأن زيدان كان ينوي الاعتماد على ها زارد من البداية.