تقرير.. هل يتفق يونايتد وكلوب مع تجربة أمير مرتضى في الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

استعرض أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك، سياسة العمل داخل النادي، وكيف يتم التعاقد مع اللاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ونستعرض من خلال هذه السطور ما أعلنه أمير المسئول عن قطاع كرة القدم داخل الزمالك بالمقارنة مع التجربة العالمية التي استشهد بها.

- scouting team

قال أمير مرتضى منصور في تصريحه لبرنامج "الزمالك اليوم": "منذ عام أصبح لدينا Scouting team، فنحن نقوم بشراء اللاعبين وبيع اللاعبين بناء على أرقامهم الأمر الآن أصبح عبارة عن أرقام واحصاءات."

من هنا يمكن توضيح الفارق بين مفهوم الـscouting الذي عرضه مسئول الزمالك الذي يدرس اللاعبين بالاحصاءات، والمفهوم السائد في أوروبا له من خلال نقطتين؛ أما النقطة الأولى فتتعلق بتعريف المصطلح فالـscout الذي يعني بالعربية "كشاف" شخص خبير في تقييم اللاعبين يسافر من أجل مشاهدة اللاعب أثناء ممارسة اللعبة لتحديد إن كان يناسب المؤسسة التابع لها.

وهنا يتضح تمامًا أن الـScout ليس الشخص الذي يقوم بتحليل أرقام اللاعبين إنما هو الذي يتابع اللاعبين داخل الملعب من أجل العرف على إمكانية إضافتهم للفريق.

أما الجانب الأخر في شرح دور الـscout بشكل عملي، فنرصده من خلال مقال نشرته صحيفة "مانشستر ايفينينج نيوز" الانجليزية من أجل شرح دور الـscout team الخاصة بمانشستر يونايتد.

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وأوضح التقرير أن البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد خضع لمتابعة من فريق الكشافة داخل الملعب على مدار شهرين أثناء اللعب لفريق شاختار دونيستك الأوكراني ليتم التعاقد معه بعد ذلك للانضمام إلى الفريق.

وشرح التقرير أن الـ scouting team داخل مانشستر يونايتد زاد 3 أضعاف في الفترة من 2013 وحتى 2018 من خلال شبكة كشافة في أوروبا، أسيا، وأمريكا الجنوبية.

وأوضح التقرير أن الكشاف يحصل على تعمليات من إدارة النادي للبحث عن عناصر بخصائص يتم تحديدها، وبناء عليه يبدأ في البحث وتقديم تقرير عن اللاعب للإدارة الرياضية والمدير الفني، في حين أن بعض الكشافة يوكل إليهم متابعة لاعب بعينه من أجل دراسته وتقديم تقرير عنه.

من يختار الصفقات؟

قال أمير مرتضى في تصريحاته "لا يوجد مدير فني في العالم يختار الصفقات باستثناء ناديين وهذه المدرسة انتهت الآن، فيرجسون في مانشستر يونايتد وفينجر في أرسنال."

لكن على خلاف ذلك يقول يورجن كلوب في تصريحاته يناير 2016 بخصوص السياسة التعاقدية، ردًا على ما إذا كان هو صاحب الكلمة الأخيرة في التعاقد مع اللاعبين: "نعم. هذه هي الطريقة التي اعتدت على العمل بها، إذا كنت أرفض تعاقد النادي مع أحد اللاعبين فلن يأتي، هذا طبيعي."

وبالبناء على هذا، تشرح صحيفة "ذا تايمز" البريطانية الرصينة كيف تعاقد ليفربول مع محمد صلاح: "ليفربول تابع 15 لاعبًا في مركز الجناح في أثناء عملية التعاقد مع محمد صلاح، واللاعب المصري كان الرابع في ترتيب أولويات يورجن كلوب بعد كريستيان بوليستيش، جوليان دراكسلار، وجوليان براندت."

وتابعت الصحيفة: "كلوب لم يكن متحمسًا لصلاح، لكن داف فالوز مسئول الكشافة، وباري هانتر مدير الكشافة، ومايكل ادواردز المدير الرياضي هم من عملوا بكل جهد لمتابعة اللاعب واقناع المدرب بعدما كلفوا الكشافة بالتجسس على التدريبات والمعسكرات ومشاهدة المباريات بانتظام لتقديم تقرير واف يدعم موقف صلاح لدى كلوب."